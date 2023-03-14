Подмосковье 14 марта 2023, 11:06 Ремонт моста на улице Папивина возобновился в Клину

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Реконструкция моста через реку Сестру продолжается в Клину после зимнего перерыва. Ожидается, что искусственное сооружение на трассе А-108 полностью откроют для движения летом.

Ремонт моста начался осенью прошлого года. К декабрю закончился первый этап, включающий работы на правой полосе. Сейчас началась реконструкция левой полосы, она полностью закрыта для машин. На участке работает временный светофор, который по очереди пропускает водителей.

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Дорожники укрепляют несущие конструкции моста, меняют полотно и барьерные ограждения. Позже обновят тротуары и перила.

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Все работы выполняет компания «Центравтомагистраль». Ремонт планируют завершить до 15 июля.

Дорожные и коммунальные службы Подмосковья работают в круглосуточном режиме из-за сложных погодных условий. Это сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.