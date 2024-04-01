01 апреля 2024, 14:32
Ремонт моста через реку Пахру начался в Подольске по просьбам жителей
Ремонт моста начался в поселке санатория Родина в Подольске, о чем сообщили в Минтрансе Подмосковья. Специалисты проводят подготовку к работам, обустраивают сигнальные столбики и освещение.
На мосту отремонтируют шов, гидроизоляцию и переходные плиты, укрепят конусы, заменят ограждения и опоры пролетных строений. Устранят размывы на тротуаре.
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На время работ движение по мосту будет проводиться в реверсивном режиме. Завершить ремонт планируется в конце июля.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в Подмосковье отремонтируют более тысячи дорог.
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