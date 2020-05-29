Ремонт моста через реку Нерскую в Воскресенске закончат в этом году

В городском округе Воскресенск на пятом километре дороги «Воскресенск — Виноградово» ремонтируют мост через реку Нерскую. Работы начали в прошлом году. Сдать объект планируют в четвертом квартале этого года. Строительство же возобновилось после перерыва из-за пандемии.

Во время капитального ремонта моста через реку Нерскую движение организовали по одной стороне дороги.

«Уже выполнены работы по армированию и бетонированию тротуарной консоли и проезжей части мостового полотна, отремонтированы существующие опоры, укреплены откосы и лестничные сходы, обустроена гидроизоляция в зонах поперечных швов. Фактическая готовность объекта составляет порядка 80%», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Во время капитального ремонта на мосту заменят асфальтобетонное покрытие, несущие балки, устроят гидроизоляционные плиты и систему водоотвода, отремонтируют лестницы, обустроят тротуар, заменят дорожные знаки и нанесут новую разметку.

Мост около деревни Маришкино является проездом к федеральной трассе А108 и городу Воскресенску. Также через него можно проехать к Москворецкому пойменному заказнику. Протяженность объездного пути — порядка 50 километров. Интенсивность движения составляет 2,5 тысячи автомобилей в сутки.

В прошлом году в округе отремонтировали мост через реку Нерскую на 9,2 километра региональной дороги «Щельпино — Маришкино». Через него можно проехать к Москворецкому пойменному заказнику. Этот проезд — альтернативный путь для проезда к населенным пунктам: Исаково, Виноградово, Щельпино.