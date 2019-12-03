Ремонт моста через реку Каширку завершили в Ступине

В городском округе Ступино завершили ремонт моста через реку Каширку. Находится он недалеко от рабочего поселка Михнево, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Протяженность моста — 45 метров. Проезжают по нему около шести тысяч автомобилей за день. Дорога является кратчайшим путем проезда из Михнева до Большого бетонного кольца (А108).

«Дорожные службы завершили ремонт моста в Ступине, где заменили и отремонтировали балки пролётных строений, опоры и лестничные сходы, устроили плиты проезжей части, систему водоотвода и дренажа, а также уложили асфальтобетонное покрытие и установили барьерные ограждения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Девять мостовых переходов отремонтировали в Подмосковье в этом году Подробнее

Также для удобства местных жителей на время ремонта организовали реверсивное движение поочередно по каждой полосе.

В Подмосковье в программу ремонта этого года вошло 26 искусственных сооружений. 15 объектов сдадут до конца месяца, еще 11 — в 2020-м.