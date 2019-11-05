Ремонт моста через Октябрьскую ж/д в Клину завершается. Еще два обновят в 2020 году

Сразу три моста ремонтируют в городском округе Клин: через Октябрьскую железную дорогу, через реку Сестра и через реку Липня. Один из них закончат в этом году, еще два — в следующем. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Капитальный ремонт шоссейного моста через Октябрьскую железную дорогу на федеральной трассе А108 находится в завершающей фазе. Это одна из значимых артерий города, связывающая между собой центральную часть Клина и его промышленную зону. Мост находится в собственности Росавтодора, и ремонт идет за счет федерального бюджета. На время ремонта движение по мосту ограничено. Из четырех полос движение осуществляется по двум. В ходе капремонта на мосту было полностью заменено асфальтовое покрытие и парапетное ограждение, а также оборудованы новые пешеходные сходы. Руководство генерального подрядчика ООО «ДорМостСервис» пообещало, что все ремонтные работы на мосту завершат в ноябре. Однако некоторые корректировки по срокам сдачи могут внести погодные условия.

Местный житель Максим Карсавин признается, что как и все водители, особенно живущие в Западном районе Клина, а работающие в центре, с нетерпением ждет окончания ремонта. «Этот мост, по сути, единственная дорога, по которой мы можем доехать до работы. Пока идет ремонт, приходится в пробках постоять в пиковые часы: когда утром еду или с работы вечером. Объездная дорога есть, конечно — через Западный микрорайон, но не для всех она удобна», — говорит Максим. По словам мужчины, для него путь по объездной дороге получается дальше и дольше. «Так что жду не дождусь, когда полностью Волоколамский мост откроют. Надеюсь, когда первый снег ляжет, то поеду уже по широкому мосту и без пробок», — поделился мужчина.

Источник фото: администрация городского округа Клин

В рамках нацпроекта «Автодороги» в Клину также продолжается ремонт шоссейного моста по улице Чайковского через реку Сестра. Заказчиком работ выступает государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор», генеральным подрядчиком — ООО «Стройтранском». Ремонтные работы там продлятся до конца лета 2020 года. Подрядчик заменит несущие элементы пролетного строения, перильные ограждения и асфальтовое покрытие. На время ремонта автомобильное движение по мостовому переезду ограничили, а для организации реверсного движения установили два временных светофорных объекта.

Житель улицы Чайковского Владимир Кондрашов оценил ремонт моста как своевременный: «В последнее время как-то страшновато было по нему ходить, а мне лично приходится по мосту по четыре раза в день идти: на работу, на обед, обратно и с работы. Последний месяц до ремонта мост потряхивало, особенно когда машина проезжала». Владимир добавляет, что хотя сам не из трусливого десятка, преодолевать переправу старался быстрым шагом, даже мелкими перебежками. «Сейчас ремонт начался, и уже как-то спокойнее стало ходить. Машины меньше едут, объезжают нашу улицу. А я смотрю — рабочие все очень серьезно делают, укрепляют и опоры, и само полотно», — рассказал Владимир.

Источник фото: администрация городского округа Клин

Кроме того, в Клину продолжается капитальный ремонт мостового перехода через реку Липню на региональной дороге Лотошино — Суворово — Клин у деревни Першутино. Заказчиком выступает «Мосавтодор», генеральным подрядчиком — АО «Приоритет-Строй-Инжиниринг». Ремонтные работы продлятся до июня 2020 года. Заменят несущие балки пролетного строения, устроят гидроизоляцию фундаментных плит, заменят перильные ограждения, а проезжую часть расширят с 8 до 10 метров, при этом с обеих сторон предусмотрено устройство пешеходных тротуаров. Движение по этой части дороги также ограничено. Для проезда открыта одна полоса, а на трассе установлен временный светофор.

Первый заместитель главы Клина Эдуард Каплун подчеркнул, что город, с одной стороны, занимает очень выгодное для привлечения бизнеса в муниципалитет транспортное положение: «Через Клин проходят сразу две федеральные трассы. Этот же момент важен и для туристов. Клин уже называют музыкальной столицей Подмосковья, и он становится все более привлекательным для гостей города, поэтому транспортная доступность имеет значение».

Но с другой стороны, обозначил Эдуард Каплун, для клинчан это иногда создает серьезные проблемы. Поток машин, в том числе и транзитных — частая причина пробок. «Поэтому очень важно, чтобы все ремонтные работы на любом из участков федеральных трасс завершались в срок. Особенно же это касается Волоколамского моста. Сейчас запущена трасса М11, это, разумеется, снизило количество проезжающих через наш город автомобилей, но для жителей, несомненно, важно в максимально короткие сроки добираться в любую часть города», — сделал акцент первый замглавы Клина.

По его словам, администрация округа постоянно следит за всеми проводимыми работами, и любой момент, связанный с нарушением графика, сразу доводится до руководства подрядных организаций. «Но, как правило, подрядчики не допускают срывов. Все понимают, насколько важные объекты находятся в ремонте», — заключил Эдуард Каплун.