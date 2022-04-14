14 апреля 2022, 14:16
Ремонт моста через канал имени Москвы на А-107 начнется в апреле
Мост через канал имени Москвы отремонтируют на 25-м километре трассы А-107 в Подмосковье. Работы начнутся 18 апреля.
Временно между Дмитровским и Ярославским шоссе сделают реверсивное движение со светофором. Об этом рассказали в «Автодоре».
Из-за изменения схемы движения максимально допустимую скорость снизят до 40 километров в час.
Пожалуйста, планируйте свой маршрут, будьте внимательны и соблюдайте ПДД
Минтранс Подмосковья.
Благодаря ремонту на мосту улучшат асфальт, ограждения и тротуары. Обновят лестничные сходы, несущие конструкции и водоотвод.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важных дорожных проектах 2022 года.