Ремонт моста через канал имени Москвы на А-107 начнется в апреле

Мост через канал имени Москвы отремонтируют на 25-м километре трассы А-107 в Подмосковье. Работы начнутся 18 апреля.

Временно между Дмитровским и Ярославским шоссе сделают реверсивное движение со светофором. Об этом рассказали в «Автодоре».

Из-за изменения схемы движения максимально допустимую скорость снизят до 40 километров в час.

Пожалуйста, планируйте свой маршрут, будьте внимательны и соблюдайте ПДД Минтранс Подмосковья.

Благодаря ремонту на мосту улучшат асфальт, ограждения и тротуары. Обновят лестничные сходы, несущие конструкции и водоотвод.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важных дорожных проектах 2022 года.