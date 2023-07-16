Подмосковье 16 июля 2023, 08:00 Ремонт малой сцены театра «Наш дом» начался в Химках Глава Химок Волошин рассказал о начале косметического ремонта в театре «Наш дом» Фото пресс-службы администрации городского округа Химки

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Интерьерный и косметический ремонт малой сцены начался в химкинском театре «Наш дом». В новом сезоне камерный зал встретит зрителей обновленным фойе и расширенным уютным театральным пространством. Об этом сообщил глава Химок Дмитрий Волошин в своем Telegram-канале.

Волошин отметил, что «Наш дом» — один из лучших драматических театров в регионе.

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«В 2016 году мы подарили театру большую сцену на Калинина, 2, а сейчас на ремонте малая — на улице Маяковского, 22», — написал он.

«Наш дом» изначально был студией, но в 1996 году он получил статус театра и помещение на улице Маяковского.

Фото пресс-службы администрации городского округа Химки Фото пресс-службы администрации городского округа Химки Фото пресс-службы администрации городского округа Химки Фото пресс-службы администрации городского округа Химки Фото пресс-службы администрации городского округа Химки Фото пресс-службы администрации городского округа Химки

Глава округа считает безусловным плюсом, когда в городе есть все для культурного досуга. Он добавил, что под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Химках работают над тем, чтобы жители могли проводить интересно время.

В театре «Наш дом» стремятся к репертуарному разнообразию, чтобы каждый зритель мог выбрать спектакль по своему предпочтению, указано на сайте культурного заведения. На сцене театра ставят как классические спектакли, так и современные. «Наш дом» родился благодаря талантливым и увлеченным людям, отмечают в театре.

Ранее глава Химок обсудил с сотрудниками городских предприятий планы по развитию округа. А также рассказал об изменениях, которые произошли в городе за 10 лет.