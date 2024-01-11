Подмосковье 11 января 2024, 17:51 Ремонт магистрального трубопровода завершился на Ленинградкой улице в Химках Unsplash

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Тепло вернется в дома жителей Химок, оставшихся без отопления из-за ЧП, в ближайшее время. Специалисты завершили восстановительные работы на Ленинградской улице, где произошло повреждение на магистральном трубопроводе.

Без отопления и горячей воды остались жители 60 многоквартирных домов на улицах Ленинградской, Московской, Пролетарской, Союзной, Энгельса и Первомайской.

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«Бригада ТСК „Мосэнерго“ отремонтировала поврежденный участок магистрали на Ленинградской улице. Работы завершены», — отметил глава округа Дмитрий Волошин.

По его словам, на заполнение системы потребуется до часа. До 18:00 тепло должно прийти во все квартиры.

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