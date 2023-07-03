Подмосковье 03 июля 2023, 14:14 Ремонт лицея № 7 в Солнечногорске завершится к началу учебного года

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Лицей № 7 в Солнечногорске капитально отремонтируют к новому учебному году. Сейчас строительная готовность объекта составляет более 55%.

Заместитель главы администрации Солнечногорска Александр Сорокин вместе с директором лицея № 7 и родителями учеников побывал на стройплощадке.

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Сейчас на объекте задействовано 65 человек. Рабочие уже завершили демонтаж, отремонтировали кровлю, заменили перекрытия на этажах, уже на 60% готовы инженерные сети. Также устанавливают семь крылец, в том числе на дополнительные аварийные выходы. Сейчас ведутся благоустройство территории, вывоз мусора и отделка внутренних помещений.

«Перед подрядчиком стоит задача выполнить все работы качественно к 1 сентября. Продолжаем контролировать работы на объекте совместно с представителями родительского актива», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Лицей № 7 открылся в 1937 году. Там обучается 1,2 тысячи человек. Работы по капитальному ремонту здания начались по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках президентской программы «Образование».

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