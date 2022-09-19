Ремонт электрических подстанций начался в Наро-Фоминске и Воскресенске | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 16:07 Поделиться Telegram

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Viber Ремонт электрических подстанций начался в Наро-Фоминске и Воскресенске

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Энергетики начали ремонт силового автотрансформатора на подстанции «Кедрово» в Наро-Фоминском городском округе — ключевом центре электроснабжения юго-запада Московской области. Аналогичные работы проведут на подстанции «Федино», которая обеспечивает электроэнергией Воскресенск.

По словам министра энергетики Подмосковья Александра Самарина, модернизация оборудования «Кедрово» и «Федино» поможет обеспечить высокий уровень его надежности зимой, когда нагрузка на электросети максимальная.

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«Подстанция „Кедрово“ обеспечивает электроэнергией Наро-Фоминский и Одинцовский городские округа Московской области, где проживает свыше 500 тысяч человек. „Федино“ же питает Воскресенский городской округ с населением свыше 154 тысяч человек. Ее потребителями являются заводы „Химволокно“ и „Воскресенские минеральные удобрения“, а также городские коммунальные предприятия», — уточнил Самарин.

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Ремонт силового оборудования подстанций — одно из важнейших мероприятий ежегодной ремонтной кампании «Россети ФСК ЕЭС». В 2022 году на подстанциях Москвы и Подмосковья планируется отремонтировать 39 автотрансформаторов и трансформаторов различных классов напряжения.

По данным на 19 сентября, отопление включили почти в половине жилых домов Московской области. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Работа в этом направлении продолжается.

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