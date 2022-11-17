Подмосковье 17 ноября 2022, 11:17 Ремонт крупнейшей поликлиники в Химках завершился на 80%

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Поликлинику № 2 в Химках капитально отремонтировали уже на 80%. Ообновили крышу и фасад, установили пластиковые окна, новую мебель, выполнили отделку в кабинетах и коридорах. Ремонт проверили глава городского округа Дмитрий Волошин и главный врач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов.

Сейчас началась установка новой сантехники, завершается монтаж инженерных систем. Ремонт идет на всех четырех этажах — на площади почти в три тысячи квадратных метров.

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Поликлиника № 2 обслуживает около 600 человек за смену. К ней прикреплены свыше 46 тысяч пациентов, поэтому, по словам Волошина, крайне важно, чтобы капитальный ремонт выполнили в срок.

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«Мы понимаем, как важен этот объект для химчан. Ход ремонта и качество выполнения работ держим на особом контроле. Открытие поликлиники планируем уже в конце декабря», — рассказал глава округа.

После капремонта поликлиника № 2 станет консультативно-диагностическим центром. Прием будут вести 56 врачей, в том числе 36 узкопрофильных.

Они работают по 17 специальностям: ревматолог, аллерголог, нефролог, реабилитолог и другие. Кроме того, в отремонтированном здании откроют два дневных стационара и центр амбулаторной онкологической помощи.

В кабинетах врачей установят новое оборудование: аппараты для рентгенов, УЗИ, ЭКГ, наблюдения за артериальным давлением, а также маммограф и семь стоматологических установок.

Ранее в поликлинике установили КТ-аппарат по программе губернатора.

Капитальный ремонт крупнейшей поликлиники в Химках проводят по инициативе жителей и при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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