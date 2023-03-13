Подмосковье 13 марта 2023, 14:41 Ремонт Краснопоймовской школы в Луховицах завершат к 1 сентября

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Капитальный ремонт Краснопоймовской средней школы продолжается в городском округе Луховицы. Обновленное здание планируется открыть к 1 сентября.

Здание построили в 1991 году. Сейчас все 365 учеников школы временно переведены в ближайшие учебные заведения.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что к 1 сентября в Подмосковье достроят 20 современных школ и 11 детских садов.

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