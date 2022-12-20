Подмосковье 20 декабря 2022, 20:23 Ремонт котельной на улице 8 Марта в Ногинске завершили Отопление в подключенных к котельной на улице 8 Марта домах Ногинска появится 21 декабря РИА «Новости»

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Работы по переводу парового теплоносителя на горячую воду в котельной на улице 8 Марта в Ногинске завершили. Для жителей домов, которые остались без тепла и горячей воды, проведут перерасчет за оплату коммунальных услуг. Об этом заявил заместитель главы по вопросам ЖКХ Богородского округа Юрий Левахин.

Он добавил, что с жителями, которые получают тепло через эту котельную, встреча прошла в минувшую пятницу.

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«Провели собрание, где разъяснили ситуацию и сообщили о том, что будет произведен перерасчет услуг за отопление», — пояснил Левахин.

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Директор организации «Богородские тепловые системы» Алексей Олейник подтвердил, что работу котельной уже восстановили. Он добавил, что батареи прогреются к утру среды. Горячая вода уже появилась в одном из домов. Завтра сотрудники компании пройдут по квартирам, чтобы проверить качество работы батарей.

Об утечке на теплосетях в Ногинске сообщили жители в «Суперчате 360». Они подчеркнули, что уже неделю сидят без отопления и горячей воды.

В министерстве энергетики Московской области пояснили, что подачу тепла приостановили временно из-за ремонтных работ на сетях. В ведомстве добавили, что и раньше отопление подавали по сниженным параметрам, но в пределах нормы, так как в котельной проводили реконструкцию.

Работы на сетях и в котельной завершили во вторник, 20 декабря. Подача тепла и горячей воды в дома жителей Ногинска начнется утром в среду.