13 июля 2023, 11:17
Ремонт канализационного коллектора начался в микрорайоне Москворецком в Воскресенске
Около трех месяцев жители домов на улице Спартака в Воскресенске жаловались на переполненные нечистотами подвалы и невыносимый запах. Причина этого — аварийное состояние канализационного коллектора. Сейчас коммунальные службы начали его ремонт.
Ремонт проведет «Белоозерское ЖКХ». Работы будут вестись даже в выходные дни. Торговые палатки на Москворецком рынке на время работ демонтируют.
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«Произошло частичное разрушение коллектора, приступили к ремонту. Начали подготовительную работу по вскрытию трассы. Максимально будем сокращать сроки, чтобы не нарушить качество работ», — рассказал заместитель главы городского округа Воскресенск Сергей Гвоздков.
Управляющая компания «Наш дом Воскресенск» очистит подвалы домов на улице Спартака.
Чтобы избежать подобных историй в других микрорайонах, администрация Воскресенска планирует включить округ в госпрограмму по замене сетей водоснабжения Министерства ЖКХ Подмосковья.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Воскресенск
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