Подмосковье 13 июля 2023, 11:17 Ремонт канализационного коллектора начался в микрорайоне Москворецком в Воскресенске Телеканал «360»

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Около трех месяцев жители домов на улице Спартака в Воскресенске жаловались на переполненные нечистотами подвалы и невыносимый запах. Причина этого — аварийное состояние канализационного коллектора. Сейчас коммунальные службы начали его ремонт.

Ремонт проведет «Белоозерское ЖКХ». Работы будут вестись даже в выходные дни. Торговые палатки на Москворецком рынке на время работ демонтируют.

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«Произошло частичное разрушение коллектора, приступили к ремонту. Начали подготовительную работу по вскрытию трассы. Максимально будем сокращать сроки, чтобы не нарушить качество работ», — рассказал заместитель главы городского округа Воскресенск Сергей Гвоздков.

Управляющая компания «Наш дом Воскресенск» очистит подвалы домов на улице Спартака.

Чтобы избежать подобных историй в других микрорайонах, администрация Воскресенска планирует включить округ в госпрограмму по замене сетей водоснабжения Министерства ЖКХ Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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