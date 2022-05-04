Ремонт канализационного коллектора начали в Щелкове

На межрайонных очистных сооружениях в Щелкове проводится микротоннелирование канализационного сбросного коллектора. Об этом сообщила пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский расскащал о том, что Щелковские межрайонные очистные сооружения — это 2 самостоятельных комплекса механико-биологической очистки сточных вод (МБО-1 и МБО-2) общей мощностью 320 тысяч кубометров в сутки.

«После реконструкции общая производительность увеличится на 80 тысяч кубометров в сутки. В рамках данного проекта также выполняется реконструкция сбросного коллектора от проектируемой камеры до врезки в существующий оголовок на выпуске в реку Клязьму. Общая протяженность проектируемой трассы коллектора составляет 291 метр», — сказал министр.

В настоящее время на канализационном коллекторе ведутся работы по открытой прокладке выпускного трубопровода и прокладке железобетонной трубы ТС200 длиной 120 метров и диаметром 2000/2500 миллиметров методом микротоннелирования. Этот метод предполагает бестраншейный метод строительства коллекторов в условиях плотной застройки.

«Важной особенностью технологии микротоннелирования является высокая точность проходки и постоянный контроль за ее траекторией. Производство этих работ на ЩМОС началось в начале апреля текущего года», — отметил Велиховский.

При прокладке участка трубопровода данным методом используется тоннелепроходческий комплекс, предназначенный для работы в осадочных грунтах, характерных для большинства регионов России. На сегодняшний день указанным способом проложено 35 метров трубы, открытым — более 120 метров. Темп проходки составляет около трех метров в сутки.

Источник фото: телеканал «360»

Существующий сбросной канализационный коллектор, расположенный на территории Щелковских очистных, состоит из трех трубопроводов диаметром 1400 миллиметров и протяженностью 288 метров каждый. Только один из трех трубопроводов сейчас находится в рабочем состоянии, два других полностью разрушены. Так, реконструкция позволит обеспечить необходимую пропускную способность канализационного коллектора, обеспечив более 700 тысяч потребителей из пять городских округов.