Ремонт ям во дворах запланировали еще в 28 округах Подмосковья в этом году | 360°

29 августа 2023, 13:58
Ремонт ям во дворах запланировали еще в 28 округах Подмосковья в этом году
В рамках второго этапа плана ремонта ям во дворах Подмосковья в порядок привели более 165 тысяч километров асфальта. Всего рабочие обновят более 224 тысяч квадратных метров покрытия.
Как рассказала руководитель главного управления содержания территорий Подмосковья Светлана Аипова, полностью работы завершили в Чехове, Подольске, Егорьевске, Коломне, Молодежном, Лыткарине, Зарайске, Химках и Шаховской.
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«Приближаются к окончанию работ в Щелково, где отремонтировано уже более 7,6 тысяч квадратных метров, в Клину — 57 ям, в Электростали — 17 и в Ступино — 10. Однако есть муниципалитеты, кому необходимо „подтянуться“, особенно там, где выполнено менее 30% работ, в их числе: Одинцовский, Дмитровский, Серпухов, Павловский Посад», — сказала она.
В рамках первой волны ямочного ремонта 39 округах восстановились свыше 353 тысяч квадратных метров покрытия во дворах и внутридворовых проездах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.
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