Подмосковье 25 апреля 2023, 16:06 Ремонт ям на дорогах в Солнечногорске усилят по поручению главы округа

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Ямочный ремонт усилят в Солнечногорске по поручению главы округа Константина Михалькова. Дорожные работы стартовали в апреле в рамках месяца чистоты и благоустройства.

«Особое внимание уделяем состоянию дорожного полотна: из-за частых переходов через ноль градусов минувшей зимой мы фиксируем гораздо больше выбоин, чем было в прошлые годы. Поэтому поручил усилить работу в данном направлении», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Дороги в Солнечногорске не только ремонтируют, но и моют. Коммунальщики очистили от смета и обработали специальным средством 472 километра автодорог.

Кроме того, в рамках месячника благоустройства специалисты городских служб наводят порядок на улицах, во дворах, на детских и спортивных площадках, в скверах и парках.

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