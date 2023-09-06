Подмосковье 06 сентября 2023, 20:35 Ремонт и модернизацию 56 котельных проведут в Одинцове пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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В Одинцове в этом году ремонт, профилактика и модернизация пройдут на 56 котельных и 18 водозаборных узлах, также заменят около 22 километров сетей. Благодаря этому перемены почувствуют 480 тысяч жителей муниципалитета.

пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

В поселке Гарь-Покровское — военном городке № 84 — проводится модернизация инженерных коммуникаций. Местную котельную построили почти 50 лет назад, за это время капитальный ремонт не проводился. Объект стратегически важный, так как котельная обеспечивает теплом весь поселок и две военные части.

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«В прошлом году проводили часть работ по текущему капитальному ремонту оборудования, в этом году ремонт продолжается. В принципе, мощности котельной хватает для качественной услуги теплоснабжения и водоснабжения. Да, энергоэффективность паровых котлов намного ниже, чем у водогрейных. Плюс паровая котельная — это особо опасный производственный объект», — отметил директор МУП «ЖКХ Назарьево» Иван Чижов.

В итоге старую котельную решили заменить на более современную — блочно-модульную.

Самая масштабная в истории Подмосковья модернизация коммунальных сетей стартовала в этом году. Она охватывает все проблемные тепловые сети и котельные. Новая программа продлится до 2028 года. За два года планируется отремонтировать 940 километров сетей. Это в полтора раза больше расстояния между Москвой и Санкт-Петербургом.

«Эта программа уникальна и по затратам, и по количеству объектов. У нас самый большой объем работы в России. До 2028 года в обновление регионального ЖКХ мы инвестируем почти 320 миллиардов рублей и заменим 1 223,4 километра сетей. Это в 7,6 раза больше, чем за последние пять лет. Перемены коснутся 3,2 миллиона человек», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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