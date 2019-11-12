Ремонт холодильника за 90 минут. Молодые специалисты поборются на WorldSkills в Королеве

В Королеве собрались умельцы со всего Подмосковья. В рамках открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» ребятам предстоит столкнуться в битве и показать лучший результат.

Молодые, умные и очень трудолюбивые. Для 19-летнего Гены Краснова это не первые соревнования. Год назад он занял четвертое место по компетенции производство мебели.

«Мы собирали японскую тумбу. И мне не хватило времени просто. До третьего места не хватило четырех баллов и времени. Было бы чуть побольше времени, я бы, возможно, что-то сделал», — сказал Геннадий Краснов, участник.

Для таких настоящих мужчин в Подмосковье уже в шестой раз проводят открытый региональный чемпионат, где соревнуются молодые профессионалы.

Источник фото: телеканал «360»

«Сегодня Московская область проводит чемпионат по 109 компетенций. Это более 1500 конкурсантов, более 1500 экспертов. Это масштаб национального чемпионата», — сказал Людмила Иванюк, заместитель руководителя Союза молодых профессионалов Wordskills Russia.

В первый день всем участникам провели подробный инструктаж, познакомили с рабочим местом и инструментами. Для Гены здесь все уже родное, ведь позади три года обучения в этом техникуме. На этих соревнованиях он покажет себя как профессиональный столяр.

«У нас большая сложная компетенция. Интеллектуальная компетенция. Поэтому всего мы будем соревноваться полных три рабочих дня по восемь часов. С перерывом на обед — один час. Обязательно, как же без перерыва на поесть!» — сказала Татьяна Васина, эксперт.

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Вся техника в лаборатории новая и высокотехнологичная. Закончив такой курс, ребята смогут потом монтировать холодильные установки, ремонтировать их и запускать.

Такая установка есть в каждом продуктовом магазине, чтобы обеспечивать нужную температуру продуктов. Это ее миниатюра. Ребята должны будут за полтора часа найти в этом щитке неисправность. Один из участников однажды нашел ее за четыре минуты.

Главный приз чемпионата — успешная карьера, конечно. Ведь именно на такие мероприятия приходят работодатели в поиске настоящих профессионалов. Чемпионат проходит с 11 по 16 ноября. Так что впереди у ребят настоящая схватка за звание стать лучшим.