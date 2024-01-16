Подмосковье 16 января 2024, 18:24 Ремонт городской поликлиники в Жуковском завершится в первом квартале года пресс-служба администрации г.о. Жуковский

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Ремонт городской поликлиники продолжается в Жуковском. В настоящее время идут отделочные работы, начался завоз мебели и оборудования. Завершить ремонт планируется в первом квартале этого года.

Пресс-секретарь главного врача Жуковской областной клинической больницы Эдуард Семенов сообщил, что сдать объект планировали в конце 2023 года, однако, срок пришлось сдвинуть на три месяца.

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«Для нас это важнейшая задача, одна из первоочередных. Мы понимаем, что жуковчане испытывают ряд неудобств в связи с проведением капремонта, поэтому по возможности будем стараться всячески ускорить завершение работ», — заявил глава округа Борис Аубакиров.

После окончания ремонта медучреждения в округе приступят к обновлению детской поликлиники. Работы завершат в начале 2025 года.

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