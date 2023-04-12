Подмосковье 12 апреля 2023, 14:27 Ремонт главного канализационного коллектора повысит качество коммунальных услуг в Солнечногорске

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Капитальный ремонт главного канализационного коллектора продолжается в Солнечногорске. Это повысит качество предоставляемых населению коммунальных услуг. Сейчас подрядчик ООО «Стайл групп» монтирует на объекте оборудование насосной станции.

Следующим этапом работ станет ремонт самого коллектора. До марта 2024 года обновят более километра сетей водоотведения и построят 22 новых канализационных колодца.

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«В целом на ремонт коллектора отводится 16 месяцев. По итогам всем проведенных работ вырастет качество коммунальных услуг более чем у 50 тысяч жителей Солнечногорска», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Также будет решена проблема подтопления подвалов домов № 105 и 107 на улице Красной, дома № 15 на улице Набережной и дома № 6 на улице Рабочей.

Проект реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Мониторинг работ ведет Ассоциация общественного контроля.

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