Подмосковье 15 мая 2023, 18:41 Ремонт гидросооружений в Подмосковье запланировали до конца ноября 2023 года Министерство ЖКХ МО

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Ремонт гидросооружений в Московской области запланировали провести до 30 ноября. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ региона со ссылкой на слова директора ГКУ МО «МОС АВС» Романа Щербакова.

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Он заявил, что сейчас ведутся подготовительные работы.

«Паводок завершился, а вместе с этим завершился конкурс на проведение ремонта гидросооружений. При этом не следует делать из этого рядового процесса какие-то информационные поводы, хотя бы потому, что мы будем устранять те проблемы, которые накапливались еще с осеннего паводка и до него», — уточнил Щербаков.

По его словам, на некоторых гидросооружениях есть небольшие размывы на дамбах в Шатурском и Клину, которые появились в период весеннего паводка.

«Что касается ремонтов гидросооружений, то контракты на их проведение у нас заключены до 30 ноября. В данном случае важна не скорость ремонта. Главное, чтобы ремонт был сделан в хорошую погоду, а затем сооружение отстоялось, пришло в норму. Если, к примеру, сейчас копнуть землю на местах предполагаемых ремонтов, то увидим сырую землю, на которой проводить какие-то работы нежелательно», — добавил Щербаков.

На случай сухой погоды подготовили насосы для перекачки дополнительной воды в систему обводнения торфяников. В Егорьевском и Луховицком округах перекачка уже идет.

«Здесь важно понимать, что Егорьевские и Луховицкие гидросооружения находятся на песчаных почвах, где вода особо не задерживается.Поэтому там раньше всех мы организуем перекачку в гидросооружения дополнительных объемов воды, чтобы держать ее на необходимом уровне», — уточнил Щербаков.

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