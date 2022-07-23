Ремонт гериатрического отделения и сестринского ухода в Павловском Посаде закончат к декабрю

Начавшийся в августе капитальный ремонт здания сестринского ухода и паллиативного, гериатрического отделений в городском округе Павловский Посад закончится в декабре этого года. Как отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, там появится современное медицинское учреждение, отвечающее всем стандартам Подмосковья.

«Здесь окажут квалифицированную медицинскую помощь лицам пожилого возраста, паллиативным пациентам. Всего будет 55 коек, из которых 25 предназначены для амбулаторного лечения. Подобраны специалисты, все необходимое оборудование», — сказал Игорь Брынцалов.

Председатель Мособлдумы напомнил, что паллиативной и гериатрической медицинской помощи в Подмосковье уделяют особое внимание. В области действует специальная программа по организации специализированных учреждений.

«С 1 июля в Подмосковье работает координационный центр и работает кол-центр для пациентов с паллиативными заболеваниями и их родственников. В планах на 2022 год — увеличение количества койко-мест для паллиативных пациентов, а также создание информационного портала, который начнет функционировать в ноябре 2023 года», — рассказал Игорь Брынцалов.

Сегодня в регионе работают 39 кабинетов паллиативной помощи и 18 отделений врожденного порока сердца, 710 паллиативных коек и 1 252 койки сестринского ухода. Помощь неизлечимо больным пациентам оказывают 29 патронажных бригад, 312 медицинских работников, а 62 аптечных пункта обеспечивают пациентов необходимыми лекарствами.

«В Подмосковье живут 35 тысяч паллиативных пациентов, из них 5 тысяч человек лечатся в больнице, остальные проходят лечение амбулаторно», — подчеркнул председатель Мособлдумы.

Медпомощь по профилю «гериатрия» в Подмосковье оказывают в 70 специализированных кабинетах в поликлиниках. Также есть 310 коек стационарной службы на базе 55 медицинских организаций. Еще шесть гериатрических кабинетов откроют до конца года.

В 2022 году в Московской области гериатрическую помощь оказали 2522 пациентам, из которых 2019 человек выписали.

Брынцалов отметил, что городской округ Павловский Посад проводит ремонт объектов здравоохранения.

Всего в Московской области в этом году капитально отремонтируют 20 поликлиник, 21 больницу и 4 роддома. На эти цели из бюджета региона выделено 8,3 миллиарда рублей.