Подмосковье 18 марта 2024, 16:28 Ремонт фасадов 23 многоквартирных домов в Одинцове завершат к концу 2024 года пресс-служба администрации городского округа Одинцово

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В 2024 году в Одинцовском округе запланирован ремонт фасадов 23 многоквартирных домов. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Сегодня на завершающей стадии капитальный ремонт фасада в девятиэтажном доме № 14 на улице Фасадная в поселке Лесной Городок. Сейчас там проводят работы по утеплению фасада с применением современных материалов. Работы уже выполнены на 80%, охватив площадь более 13 тысяч квадратных метров. На объекте работают 25 человек.

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В доме № 14 уже повели работы по замене систем газоснабжения, окон и входных дверей. Планируют также ремонт инженерных систем, установку новых узлов управления ресурсами, а также ремонт подвальных помещений. Строительный контроль осуществляется сотрудниками «Управление технического надзора капитального ремонта».

Напомним, что в 2023 году капитальный ремонт был завершен в 3156 многоквартирных домах по всей области. Он включал работы по кровле, фасадам, инженерным системам и лифтам. Заменено газовое оборудование в почти 600 домах. Жители могут ознакомиться с программой капремонта на интерактивной карте фонда капремонта на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году более четырех тысяч домов региона ждет капитальный ремонт.

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