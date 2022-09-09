Ремонт эстакады начался на 26-м километре Можайского шоссе в Подмосковье | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 10:44 Поделиться Telegram

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Viber Ремонт эстакады начался на 26-м километре Можайского шоссе в Подмосковье

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Сейчас на этом участке Можайского шоссе часто собирается значительная пробка. Эти временные неудобства водителям придется потерпеть ради большой цели, ведь здесь начался ремонт эстакады, построенной более 35 лет назад.

За годы эксплуатации силовые конструкции эстакады значительно износились, и теперь ее ждет полное обновление. Помимо классических работ по замене асфальта и укреплению несущих конструкций, здесь создадут систему безопасного движения. Транспортные потоки планируют разделить дорожным ограждением, чтобы не допускать лобовых столкновений. Также по осевой линии искусственного сооружения появится парапет.

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«Уложено около 200 кубов бетона на выравнивающий слой и накладную плиту проезжей части. Бетонная поверхность подготавливается под устройство гидроизоляции. Также производятся работы по устройству консольной части тротуара», — рассказала генеральный директор компании «ДМС» Наталья Емельянова.

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На съезде с эстакады уже закатали новенький асфальт. Чтобы проверить качество выполненных работ, строители произвели отбор керна. В дальнейшем его отправят на исследование в лабораторию.

«При отборе кернов мы смотрим толщину слоя, ее сразу видно. Толщина покрытия у нас должна быть не меньше пяти сантиметров. Если это требование соблюдается, значит, керны везут в лабораторию и там исследуют. По результатам выдается заключение, соответствует асфальт требованиям или нет», — объяснил директор МКУ «Упрдоркапстрой» Сергей Батушенко.

Реконструкция эстакады будет проходить поэтапно. Полностью завершить работы планируют в третьем квартале 2023 года.

В Подмосковье продолжают реконструировать существующие и строить новые дороги. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе выполнили 85% годового плана по ремонту.

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