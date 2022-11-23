Подмосковье 23 ноября 2022, 18:49 Ремонт еще 4 мостов начали в Подмосковье

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Дорожники начали капительный ремонт мостов в Пушкино, Ногинске, Егорьевске и Ступине. Движение транспорта на объектах временно перекрыто.

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Министр транспорта Московской области Алексей Гержик уточнил, что дорожники приступили к ремонту мостов через реку Махорку в поселке Софрино и через реку Черноголовку на улице Советской Конституции в Ногинске. Также приводят в порядок путепроводы на улице Владимирской в Егорьевске и в деревне Матюково.

Еще раньше, в октябре ремонты начались на мостах в Истре, Волоколамске, Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве, Серебряных Прудах и Серпухове. Таким образом, работы одновременно ведутся на 10 объектах. Когда ремонт будет окончен, больше 120 тысяч водителей смогут оценить эти улучшения.

Продолжаются и другие дорожные проекты. На новом участке трассы М-12 Москва — Казань от деревни Ожерелки Орехово-Зуевского округа до поселка Большие Дворы в Павловском Посаде подключили к электросетям светофоры.

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