Ремонт еще 13 мостов Подмосковья начнется до конца года | 360°

Подмосковье 30 сентября 2022, 11:03 Поделиться Telegram

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Viber Ремонт еще 13 мостов Подмосковья начнется до конца года

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Капремонт искусственных сооружений на дорогах Подмосковья проведут в 2022 и 2023 годах. Работы по всем 13 адресам начнутся до конца декабря.

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«В 12 городских округах приведут в порядок 13 мостов и путепроводов. Отремонтируют пролетные строения, мостовое полотно, заменят ограждения и системы водоотвода. К работам на всех объектах приступят уже в этом году», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Четыре сооружения отремонтируют к концу этого года. Это мост через реку Вырку в Орехово-Зуеве, путепроводы через железную дорогу на Пятницком шоссе и на Волоколамском шоссе через реку Песочную, а также путепровод через пути на улице Пушкина в Серпухове. Ремонт остальных девяти объектов завершат в 2023 году.

В Мытищах капитально отремонтируют мостовой переход через реку Клязьму на автодороге «Пироговское шоссе — Пролетарская Победа». В Волоколамске работы проведут на сооружении через реку Щетинку в Осташеве. В Пушкино ремонт моста через реку Махорку выполнят на автодороге «Ярославское шоссе — Софрино — Майское». В Воскресенске капитально отремонтируют путепровод через железную дорогу на улице Федотовской. В Богородском округе приведут в порядок переход через реку Черноголовку по улице Советской Конституции, а в Егорьевске — на автодороге «Егорьевск — Шувое». В Серебряных Прудах работы намечены на мосту через реку Осетр, а в Ступине — у деревни Матюково. В Наро-Фоминске произведут работы на мосту через реку Нару.

В этом году в Подмосковье отремонтировали пять искусственных сооружений в Серпухове, Сергиевом Посаде, Чехове, Богородском и Истре.

Годовой план по ремонту дорог в Подмосковье выполнен более чем на 90%. Одним из самых масштабных дорожных проектов этого года в Подмосковье стала трасса М-12. Она обеспечит быстрый путь до Казани. В рамках реализации этого проекта в Балашихе появится новая развязка, о чем рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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