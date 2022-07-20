Ремонт электросетей в поселке Снегири в Истре завершится за неделю

ремВ поселке Снегири в Истре ремонтируют элеткросети. Проблемы с электричеством здесь — явление достаточно частое. Местные жители рассказывают, что отключения происходят чаще всего осенью и зимой, когда погода ухудшается.

«Есть определенные проблемы с освещением на нашей улице. Особенно в зимний период. Отключения, когда ветер, в осенний период, в непогоду, когда ветер, когда дождь отключается электричество», — рассказала Наталья Сергеева, местная жительница.

К решению проблемы уже приступили. Сейчас электросети на улице Осипенко ремонтируют. Глава городского округа Истра Татьяна Витушева осмотрела территорию, на которой ведутся работы. Например, некоторым алюминиевым проводам там около 30 лет. Их меняют на новый современный прочный кабель. Даже если на него упадет дерево, он не порвется. Также рабочие полностью реконструируют определенный кусок линии электропередачи.

«Почти два года мы ведем достаточно плановую и, я даже бы сказала, в каких-то местах внеплановую эффективную работу по улучшению электроснабжению на территории Истринского городского округа. Это не пустые слова — это цифры. По официальным данным количество обращений у нас, на территории округа, на отключение света снизилось на 40%», — рассказала Татьяна Витушева, глава городского округа Истра.

Перед началом ремонта всех местных жителей предупредили за трое суток о плановом отключении электричества. Работы ведутся каждый день и занимают около шести часов. Делают это для того, чтобы закончить все не за две недели, а за неделю. Замена электросетей — это вопрос не одного дня, ведь «Мособлэнерго» модернизирует и брошенные или производственные сети.