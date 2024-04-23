Подмосковье 23 апреля 2024, 15:02 Ремонт электросетей проведут на юге Подмосковья в 2024 году Россети Московский регион

Читать 360tv в

Специалисты компании «Россети Московский регион» сообщили о завершении запланированных ремонтных работ на воздушной линии 35 кВ «Елизарово-Асаново» в Домодедове. В рамках этих работ заменили 57 изоляторов, а также установили около 40 птицезащитных устройств и 80 гасителей вибрации.

Работы направлены на повышение запаса прочности электросетей, обеспечивающих электроснабжение потребителей, проживающих на территории Домодедова, Ступина, Каширы и Серпухова.

Реклама

Всего до конца года проведут работы по замене двух тысяч изоляторов и 24 опор. Кроме того, специалисты поменяют свыше 20 километров грозотроса на воздушных линиях напряжением от 35 до 220 кВ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».