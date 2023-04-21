Подмосковье 21 апреля 2023, 03:33 Ремонт Екатерининского коллектора в Солнечногорске выполнили на 20% г.о. Солнечногорск

Читать 360tv в

В Солнечногорске продолжается капитальный ремонт Екатерининского коллектора. Работы выполнили на 20%, сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Капремонт разбили на три этапа. Специалисты уже установили резервный путь для стоков — байпас и временную канализационно-насосную станцию. Благодаря этому в проблемных домах № 105 и 107 на Красной улице подтоплений нет.

Реклама

Рабочие обследовали стоки и удалили ил. На некоторых участках пути были забиты более чем наполовину.

«В настоящее время подрядная организация приступает к демонтажу старого участка коллектора и монтажу нового. Начало этих работ пройдет по графику — это начало мая. До марта 2024 года работы на сетях водоотведения протяженностью 1200 метров будут завершены», — сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

На объекте работают 27 человек. После завершения модернизации коллектора качественную канализацию получат более 50 тысяч жителей Солненогорска.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ в Подмосковье направят 320 миллиардов рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».