Ремонт двух школ в Солнечногорске закончат до конца лета

Ремонт двух школ в Солнечногорске собираются закончить до конца текущего лета. Строители обещают, что учебные заведения в Ложках и Поваровке смогут обрести совсем новый вид. Сейчас там голые стены, вместо полов — обычные балки. Однако на входах уже есть надпись: «Добро пожаловать».

Сейчас самое главное — скорость ремонта, ведь до начала нового учебного года осталось всего полтора месяца. Несмотря на то, что объем работ достаточно большой, строители уверены, что успеют завершить все в срок. На объектах площадью четыре и 1,5 тысячи квадратных метров ежедневно работают десятки специалистов.

«Те сроки, которые на сегодняшний день есть, они обязывают делать все работы параллельно. Это очень сложно, но выбора нет: 1 сентября дети должны пойти в школу», — сказал депутат Государственной думы РФ Сергей Колунов.

Школу в любом случае собираются запустить 25 августа. Некоторые работы, возможно, придется отложить. Однако учебному процессу они мешать точно не будут. Самое главное — это полная безопасность детей на учебном месте.

В обеих школах ремонт затеяли грандиозный: полностью меняют крышу и крыльцо, укрепляют стены и полы, меняют технику и оборудование. Этап демонтажа уже завершен, мусор вывезен, теперь на объекты заходят штукатуры и маляры, а в ближайшее время к ним присоединятся инженеры. Пока здания с трудом напоминают учебные заведения, но 1 сентября порядка 400 детей в каждой школе начнут новый учебный год за новыми партами.