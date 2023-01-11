Подмосковье 11 января 2023, 14:19 Ремонт двух поликлиник завершится в Истре в 2023 году

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Два учреждения здравоохранения обновят в Истре в 2023 году. Ремонтные работы завершат в Истринской поликлинике № 1 и Новопетровской поликлинике.

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Глава городского округа Истра Татьяна Витушева на совещании с профильными заместителями обсудила и другие проекты, которые будут реализованы в 2023 году.

Так, в сфере образования в этом году будет введено в эксплуатацию сразу несколько объектов. Планируется сдать лицей имени Долгих и пристройку к Глебовской школе на 400 мест. Капитально отремонтируют здание Котеревской школы в рамках президентской программы модернизации общего образования.

Также в планах благоустройство лесопарка в селе Павловская Слобода и улицы Гагарина в Дедовске. Концепция благоустройства центральной части города в 2022 году победила на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды, так что работы будут финансироваться за счет федерального гранта.

В сфере ЖКХ продолжится строительство станций обезжелезивания. Построят водовод и реконструируют ВЗУ в селе Павловская Слобода, а также начнут капитальный ремонт очистных сооружений в Истре. В многоквартирных домах по программе капремонта в порядок приведут кровли, заменят лифтовое оборудование и системы газоснабжения.

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