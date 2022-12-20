Подмосковье 20 декабря 2022, 11:03 Ремонт двух отделений областной больницы завершился в Балашихе

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Травматологическое отделение и наркологический диспансер областной больницы обновили в Балашихе на улице Ленина. Выполнение работ проконтролировали специалисты компании «Управление технического надзора капитального ремонта».

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«Во время капитального ремонта областной больницы в корпусах заменили инженерные коммуникации, а в наркологическом диспансере построили отдельный вход. В помещениях теперь современный интерьер, новая мебель и оборудование», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Здание больницы 1967 года состоит из 19 подразделений. Оно рассчитано на 810 коек, 4450 посещений в смену. Специалисты компании «Управления технического надзора капитального ремонта» проследили, чтобы все работы были выполнены качественно, по утвержденной смете.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что медучреждения региона получили свыше шести тысяч единиц новой техники в этом году. В их числе аппараты КТ и МРТ.

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