Ремонт двух общежитий в Орехово-Зуеве поможет решить проблему с аварийным жильем

В собственность Орехово-Зуевского городского округа передали два здания для предоставления временного жилья при расселении аварийных домов и в случае чрезвычайных ситуаций. Дома предоставили из собственности Московской области, сообщила пресс-служба Минимущества региона.

«В целях формирования муниципального маневренного фонда Орехово-Зуевского городского округа из собственности Московской области в собственность муниципалитета передано два здания общежития. После проведения капитального ремонта в 2023 году будет возможно предоставление более 150 помещений гражданам округа, проживающим в аварийных домах», — рассказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Переданные здания расположены на улице Пушкина в Орехово-Зуеве и на улице Зимина в городе Дрезна.

«Разработан проект капитального ремонта здания на Пушкина, 9. Финансирование планируем включить в бюджет на 2023 год, в результате чего сможем частично решить проблему размещения граждан, проживающих в аварийных зданиях, и граждан, нуждающихся в расселении в результате чрезвычайных ситуаций, которые, к сожалению, имеют место быть», — сказал глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе до конца следующего года.