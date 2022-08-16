Ремонт двух ФАП в Ступине завершится до конца сентября

В деревнях Карпово и Суково (округ Ступино) начался ремонт двух фельдшерско-акушерских пунктов. Рабочие утепляют фасады, меняют кровлю. Впереди замена инженерных коммуникаций.

В Суковском ФАП будут заменены системы отопления и горячего водоснабжения, а также электрика. Здесь полностью поменяют кровлю, проведут теплоизоляцию стен с внешними панелями. Аналогичные работы будут проведены в Карповском ФАП, вдобавок тут заменят пожарную сигнализацию и котлы отопления. На ремонт двух объектов будет направлено десять миллионов рублей.

К ФАП в Карпове прикреплены порядка 350 человек, еще 130 — к Сукову. Здесь организована выписка льготных лекарств, выезды фельдшера по вызовам, вакцинация, диспансеризация, забор анализов. Планируется, что фельдшерско-акушерские пункты возобновят прием пациентов с 1 октября. На время ремонта жителей временно принимают в медпунктах соседних деревень.

В Подмосковье продолжается обновление объектов здравоохранения. Помимо поставок нового медоборудования, особое внимание уделяют ремонту стационаров. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.