Подмосковье 12 июля 2023, 18:03 Ремонт двух дорог начался в Егорьевске после голосования на «Доброделе» Минтранс Подмосковья

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Ремонт двух дорог, которые жители выбрали при голосовании на портале «Добродел», начался в Егорьевске. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

К работам по укладке нового асфальта приступили на участке длиной 16 километров от рабочего поселка Рязановского до деревни Староерохино. Этот отрезок связывает несколько небольших населенных пунктов, по нему можно проехать к Егорьевскому шоссе и к местам притяжения жителей.

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Еще одну дорогу по просьбам жителей начали ремонтировать от деревни Назарово до села Спасс-Леоновщина. Этот путь ведет к Егорьевску, нескольким школам и участковой больнице.

Ранее в городском округе уже обновили асфальт на шести участках дорог протяженностью более 22 километров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил повысить контроль за мусором на дорогах региона.

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