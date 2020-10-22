Ремонт досугового центра «Северный» в Балашихе планируют завершить до конца года

Обновление досугового центра «Северный» в Балашихе планируют завершить к концу 2020 года. Его уже на 70% отремонтировали. Преобразятся колоннада, пилястры и портики, а классы и зрительный зал станут современнее.

Источник фото: Евгений Дудин

Реставрация подразделения культурно-досугового центра «Заря» началась в середине прошлого года. Облик учреждения меняют по губернаторской программе восстановления инфраструктуры бывших военных городков.

Сейчас в досуговом центре обустраивают зрительный зал на 400 мест. Для сцены покупают экран, световую и звуковую технику. Это отметила начальник управления культуры администрации округа Светлана Шарцева.

Работы по внутренней отделке ДЦ „Северный“ — в большой степени готовности. Используются качественные материалы, паркетная доска Светлана Шарцева.

Источник фото: Евгений Дудин

Она уточнила, что в классах появятся и современные прозрачные двери. При этом исторический облик досугового центра сохранят, но интерьер модернизируют.

Капитально отремонтируют фасад здания, обновят инженерные коммуникации. Как уже подчеркнул исполняющий обязанности директора центра «Заря» Юрий Ильин, жители получат хорошую сцену и приличный зал.

Досуговый центр был в плачевном состоянии, там не было даже крыши. Теперь здесь будет больше возможностей для жителей Юрий Ильин.

Источник фото: Евгений Дудин

ДЦ «Северный» — это бывший Дом офицеров, который открыли в одноименном военном городке в 1958 году. Когда его включили в состав Балашихи, учреждение перепрофилировали в досуговый центр.