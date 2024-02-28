Подмосковье 28 февраля 2024, 13:05 Ремонт дорожных знаков и светофоров провели еще 5 округах Подмосковья Пресс-служба Минтранса МО

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Дорожные службы провели работы еще в пяти округах Подмосковья. Там восстановили светофоры, очистили остановки и установили новые знаки.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, неработающий светофор отремонтировали на улице Заречной в деревне Марусино в Люберцах, на улице 100-й Свирской Дивизии в Раменском заменили поврежденный знак, в Красногорске очистили остановку рядом со станцией «Нахабино».

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Новые знаки также появились на улице Свердлова в Озерах, а на Московском шоссе в Долгопрудном очистили придорожную полосу.

Как отметили в ведомстве, такие дефекты могут негативно повлиять на безопасность дорожного движения, поэтому специалисты регулярно проводят ремонт и восстановительные работы.

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