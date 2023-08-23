Подмосковье 23 августа 2023, 14:54 Ремонт дороги у деревни Пешково начался в Чеховском округе Минтранс Подмосковья

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В деревне Пешково ремонтируют участок регионального шоссе протяженностью около четырех километров. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В Минтрансе Подмосковья сообщили, что дорожники уже приступили к фрезерованию старого покрытия. Отремонтированный участок свяжет деревню Плешкино с федеральной трассой А-108. Транспортная доступность улучшится для более чем четырех тысяч жителей близлежащих населенных пунктов. Дорога обеспечит комфортный проезд к школам, поликлинике, отделению почтовой связи и популярной трассе М-2 «Крым».

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По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Чехове отремонтируют шесть участков общей протяженностью около 25 километров. Помимо замены асфальта укрепят обочины и обновят разметку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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