Ремонт дороги, соединяющей Волоколамское и Новорижское шоссе, завершили в Красногорске

В Красногорском округе дорожные службы завершили укладку покрытия на пяти участках автодороги ММК — Павловская Слобода — Нахабино. Новый асфальт появился от улицы Вокзальной до деревни Исаково, в том числе и на кругу.

Эту дорогу выбрали для ремонта путем голосования на портале «Добродел». Она соединяет Волоколамское шоссе с высокоинтенсивным Новорижским шоссе и служит проездом к центру Нахабина. В частности, водители едут здесь, чтобы попасть к железнодорожной станции, городской больнице, споркомплексам, парку, школам, детским садам, церквям и научно-исследовательскому институту.

«Благодаря проведенным работам проезд стал удобнее и безопаснее не только для 270 тысяч жителей округа, но и для порядка 20 тысяч автомобилистов, проезжающих здесь ежедневно», — пояснил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

В августе на отремонтированные участки будет нанесена разметка. Работы проведены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В этом году в Подмосковье заменят покрытие на 27 километрах дорог. Например, в микрорайоне Опалиха отремонтируют улицу Мира, которая соединяет Волоколамское шоссе с микрорайоном и железнодорожной станцией. Покрытие обновят также в Проектируемом проезде, на участке от МКАД до Путилковского шоссе, и на автодороге Ильинское шоссе — госпиталь Вишневского, которая соединяет Ильинское шоссе с поселком Новый.