Подмосковье 22 мая 2023, 14:42 Ремонт дороги на улице Лермонтова в Дзержинском завершат к августу Ольга Фельдфебелева

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Дорожные работы на участке улицы Лермонтова от перекрестка с улицей Лесной до пересечения с улицей Бондарева в Дзержинском планируют завершить до 8 августа 2023 года. К этому моменту специалисты обновят около 5 километров асфальтированного покрытия и 2000 метров тротуара, а также установят 750 единиц бордюрного камня.

На выбранном для ремонта участке расположены социально значимые объекты: детские сады, поликлиника и культурно эстетический центр. Подрядчик приступил к работам 16 мая, часть старого материала рабочие уже демонтировали.

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Ремонт выполняется в рамках губернаторской программы «Дороги Подмосковья». Проект реализуется при поддержке министерства транспорта Московской области.

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