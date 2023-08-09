Подмосковье 09 августа 2023, 15:54 Ремонт дороги между селом Успенским и деревней Гальчино начался в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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В Домодедове начался ремонт дороги между селом Успенским и деревней Гальчино. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в Минтрансе Подмосковья.

О ремонте дороги во время голосования на портале «Добродел» попросили местные жители.

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«Ремонтируемый участок дороги ММК — Шахово — Гальчино — Сырьево является высокоинтенсивным, им ежедневно пользуются более 10 тысяч автомобилистов для проезда к трассам А-107, М-4 „Дон“, Каширскому шоссе, а также к железнодорожной станции Барыбино», — уточнили в министерстве.

На данный момент специалисты фрезеруют дорожное полотно. Работникам предстоит обновить более 2,7 километра асфальта, укрепить обочины и нанести разметку.

В рамках нацпроекта в Домодедове отремонтируют свыше 24,5 километра на восьми региональных участках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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