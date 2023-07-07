Подмосковье 07 июля 2023, 17:11 Ремонт дорог завершился в Климовске и поселке Дубровицы Минтранс Подмосковья

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Ремонт двух региональных дорог завершился в Подольске. Там обновили покрытие в черте города Климовска и на дороге в поселке Дубровицы.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, для укладки нового покрытия на этих участках потребовалось свыше 1,6 тысячи тонн асфальтобетонной смеси. В Дубровицах работы провели на участке от Беляевской улицы до поворота на Садовую улицу. Это сделало удобнее проезд более чем для шести тысяч человек. В Климовске привели в порядок Заводскую улицу, которую жители выбрали путем голосования на портале «Добродел». Ежедневно по ней проезжает свыше 30 тысяч машин. Она ведет к школе, детским садам, парку и другим социальным объектам.

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Всего в Подольске планируют отремонтировать 13 региональных дорог в этом году. Их общая протяженность превышает 18 километров. Из них семь километров покрытия уже обновили. Работы также проведут на муниципальный сети — они затронут 10 дорог длиной более 8,5 тысячи километров.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о ремонте ж/д переходов. Так, к концу года планируют построить пять новых объектов.

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