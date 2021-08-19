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    19 августа 2021, 18:24

    Ремонт дорог улучшил подъезды к важным социальным объектам в Клину

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    В Клину завершили ремонт проезжих частей по проекту президента «Безопасные качественные дороги». Общая длина улучшенных участков — почти четыре километра.

    Ремонт дорог улучшил подъезды к важным социальным объектам в Клину | Изображение 1

    Это улица Победы и центральная дорога деревни Вельмогово. В результате ежедневный проезд стал комфортнее более чем для 25 тысяч человек.

    Новый асфальт положили на улице Победы — от пересечения с улицей Чайковского до городской больницы.

    Ремонт улучшил подъезды к важным социальным объектам: медицинским и образовательным учреждениям, Ледовому дворцу имени Валерия Харламова.

    Благодаря голосованию жителей на «Доброделе» обновили дорогу в деревне Вельмогово. По ней водители выезжают на Ленинградское шоссе.