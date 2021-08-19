19 августа 2021, 18:24
Ремонт дорог улучшил подъезды к важным социальным объектам в Клину
В Клину завершили ремонт проезжих частей по проекту президента «Безопасные качественные дороги». Общая длина улучшенных участков — почти четыре километра.
Это улица Победы и центральная дорога деревни Вельмогово. В результате ежедневный проезд стал комфортнее более чем для 25 тысяч человек.
Новый асфальт положили на улице Победы — от пересечения с улицей Чайковского до городской больницы.
Ремонт улучшил подъезды к важным социальным объектам: медицинским и образовательным учреждениям, Ледовому дворцу имени Валерия Харламова.
Благодаря голосованию жителей на «Доброделе» обновили дорогу в деревне Вельмогово. По ней водители выезжают на Ленинградское шоссе.