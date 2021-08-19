Ремонт дорог улучшил подъезды к важным социальным объектам в Клину

В Клину завершили ремонт проезжих частей по проекту президента «Безопасные качественные дороги». Общая длина улучшенных участков — почти четыре километра.

Это улица Победы и центральная дорога деревни Вельмогово. В результате ежедневный проезд стал комфортнее более чем для 25 тысяч человек.

Новый асфальт положили на улице Победы — от пересечения с улицей Чайковского до городской больницы.

Ремонт улучшил подъезды к важным социальным объектам: медицинским и образовательным учреждениям, Ледовому дворцу имени Валерия Харламова.

Благодаря голосованию жителей на «Доброделе» обновили дорогу в деревне Вельмогово. По ней водители выезжают на Ленинградское шоссе.