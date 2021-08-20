Ремонт дорог улучшил подъезды к важным социальным объектам Волоколамска

Дороги вблизи социальных объектов отремонтировали в Волоколамске. Асфальт заменили на девяти километрах проезжей части. Работу выполнили по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги».

Ремонт дорог в Волоколамске сделал проезд комфортнее еще для 15 тысяч человек. Асфальт обновили на участках в городе, а также в селах Ярополец и Осташево.

В селе Ярополец улучшили центральные улицы Додогорского, Пушкинскую, Советскую. Здесь заменили покрытие, укрепили обочины и нанесли разметку.

По этим дорогам жители добираются до усадеб Гончаровых и Чернышевых, Казанской церкви, Ярополецкой ГЭС.

В самом городе Волоколамске обновили асфальт на Северном шоссе, которое проходит мимо села Горки и Возмищенского кладбища.

В селе Осташево улучшили покрытие на Молодежной улице — там дорога обеспечивает проезд к парку, усадьбе, церкви и школе.