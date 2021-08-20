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    20 августа 2021, 11:31

    Ремонт дорог улучшил подъезды к важным социальным объектам Волоколамска

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Дороги вблизи социальных объектов отремонтировали в Волоколамске. Асфальт заменили на девяти километрах проезжей части. Работу выполнили по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги».

    Ремонт дорог улучшил подъезды к важным социальным объектам Волоколамска | Изображение 1

    Ремонт дорог в Волоколамске сделал проезд комфортнее еще для 15 тысяч человек. Асфальт обновили на участках в городе, а также в селах Ярополец и Осташево.

    В селе Ярополец улучшили центральные улицы Додогорского, Пушкинскую, Советскую. Здесь заменили покрытие, укрепили обочины и нанесли разметку.

    По этим дорогам жители добираются до усадеб Гончаровых и Чернышевых, Казанской церкви, Ярополецкой ГЭС.

    В самом городе Волоколамске обновили асфальт на Северном шоссе, которое проходит мимо села Горки и Возмищенского кладбища.

    В селе Осташево улучшили покрытие на Молодежной улице — там дорога обеспечивает проезд к парку, усадьбе, церкви и школе.