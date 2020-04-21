Ремонт дорог стартовал в Видном. Для комфорта водителей большую часть работ выполнят ночью

В Видном стартовал сезонный ремонт дорог, и большая часть работ пройдет в ночные часы. Но бортовой камень, например, меняют еще и днем. Из-за этого на отдельных участках все же сузят полосы для транспорта.

Частые оттепели и перепады температуры серьезно повлияли на состояние асфальта. На этот год власти наметили обширную программу по приведению в порядок улиц и трасс.

На днях организация «Дорсервис» приступила к капитальному ремонту дорог. По словам работников, все завершат до начала осенне-зимнего сезона.

Преобразятся участки самых главных для людей трасс в Горках Ленинских, Молокове, поселке Развилка и селе Булатниково. А карту ремонтных работ существенно расширили после того, как глава Ленинского округа Алексей Спасский сделал дорожникам ряд серьезных замечаний.

«Технология работ по ремонту дорог понятна и отработана. Она ничем не отличается от той, что в Москве. Поэтому мы ждем от подрядчиков высокого уровня исполнения задачи. Везде, где мы примем работы, я должен буду дать жителям личную гарантию качества», — сказал он.

Сейчас выполняют первый этап ямочного ремонта. Продлится он до начала лета. Каждая заплатка на асфальте принимается после того, как комиссия администрации изучит ее качество и соблюдение технологий.

«Ямочный ремонт выполняется, если площадь повреждений на дороге не превышает 15 процентов. Обычно мы огораживаем участок, срезаем циркулярной пилой верхний разрушенный слой асфальта (это сантиметров пять), тщательно зачищаем от остатков и заливаем асфальтобетоном или битумной массой. Уже через час полученная заплатка застывает. И по ней можно снова ездить», — рассказал сотрудник администрации Дмитрий Полежаев.

С 20 по 26 апреля отремонтируют эти улицы и дороги:

• Заводскую улицу;

• Завидную улицу;

• Лесную улицу;

• Старонагорную улицу;

• Кооперативную улицу;

• дорогу в первом микрорайоне Видного;

• Центральную улицу в деревне Слобода;

• дороги в деревне Вырубово;

• дорогу к Храму в поселке Битца;

• дорогу от Зеленого шоссе до Аэропортовки.