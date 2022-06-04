Ремонт дорог продолжили в Подольске

В городском округе Подольск продолжат капитальный ремонт семи региональных и 22 муниципальных дорог общей протяженностью 23 километра. Работы ведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Одним из ремонтируемых объектов стал участок на улице Академический проезд в микрорайоне Климовск длиной 1774 метра. Подрядные организации занялись восстановлением асфальтового покрытия, обустройством тротуаров и установкой бордюров.

«На данном объекте у нас задействовано два катка, одна поливомоечная машина, один асфальтоукладчик Vogel и шесть автосамосвалов. Полностью весь процесс ремонта занял три недели», — рассказал дорожный мастер ОАО «Подольское ДРСУ» Даниил Чернолих.

В рамках программы по ремонту дорог в городском округе Подольск задействовали три подрядные организации. Еще четыре включили в рамках муниципального бюджета. Все работы выполняются в срок. Процесс может замедляться только по причине сильных дождей и гроз.

На готовых объектах уже начались лабораторные испытания и отбор проб на качество асфальта.