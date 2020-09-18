«Почти на месяц раньше»: ремонт дорог Подмосковья завершили на 99%

Годовой план по ремонту дорог Подмосковья завершили на 99%. В порядок привели проезжие части 46 округов, а еще на пяти участках работы выполнят до конца недели. Это Зарайск, Клин, Руза, Лобня и Чехов.

Асфальт заменили уже более чем на 1,7 тысячи участках. Об этом сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Стоит отметить, что Московская область вошла в топ регионов по темпам и объемам ремонта среди всех субъектов России. И в Подмосковье самый большой объем укладки покрытия — 14,5 миллиона квадратных метров Алексей Гержик.

Он уточнил, что из них 10,2 миллиона — региональные дороги, а еще 4,2 — муниципальные.

«Подмосковные дорожники почти на месяц раньше завершили ремонтный сезон», — подчеркнул Алексей Гержик.

Проезжие части приводят в порядок по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее сообщили, что качество смесей при ремонте дорог региона проверят с помощью новейшей техники — асфальтоанализатора InfraTest.