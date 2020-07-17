Ремонт дорог Подмосковья за 10 дней проверили в большинстве округов

В Подмосковье более двух тысяч муниципальных дорог отремонтируют за этот год. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов 6 июля поручил депутатам «Единой России» проконтролировать качество работ. За десять дней, по его словам, ремонт проверили в большинстве округов.

Всего же в регионе предстоит отремонтировать более двух тысяч километров дорог. Особенно активно работы выполняют в самых крупных округах.

Одинцово

Работы в Одинцове проверила первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина.

Она проконтролировала ремонт на Ново-Спортивной улице. За 2020 год в округе приведут в порядок десять километров дорог общей площадью 81,6 тысячи квадратных метров.

Отремонтируют и более пяти тысяч квадратных метров тротуара.

Люберцы, Раменское и Жуковский

Игорь Коханый проверил ход работ в Люберецком, Раменском и Жуковском округах.

В Раменском некоторые участки приводят в порядок после обращения жителей через «Добродел». В Жуковском подрядчики планируют закончить основной объем до нового учебного года. Изначально дата была назначена на 25 сентября.

Химки

В Химках Александр Смирнов проверил ремонт на улицах Калинина, Кирова, Московской.

Работы по укладке полотна выполнены, а все, что связано с техническим тротуаром и благоустройством, завершат к началу августа.

На этот год в Химках запланировали ремонт девяти дорог общей площадью 92 986 квадратных метров.

Павловский Посад

В Павловском Посаде ремонт проконтролировала Линара Самединова. Она осмотрела дорогу на переулке Ефимова.

Площадь ремонта — три тысячи квадратных метров. Он позволит дополнительно соединить улицу Сенную и микрорайон Филимоново.

Балашиха

Ремонт центральных дорог в Балашихе выполнили в прошлые годы. Сейчас здесь приводят в порядок участки, выбранные по итогам голосования жителей на портале «Добродел».

Преимущественно они расположены в частном фонде городского округа. За ходом ремонта следит Тарас Ефимов.

Наро-Фоминск

Александр Баранов проинспектировал ход работ в Наро-Фоминске. Там идет ремонт на автодороге от улицы Володарского до улицы Найденова-Железова.

Работы должны завершить до 6 августа. Всего администрация Наро-Фоминского округа запланировала на год ремонт 35 автомобильных дорог общего пользования местного значения. Уже завершены работы на 13 объектах. Все остальные выполнят в летний период.

Королев

В Королеве проконтролировали ремонт дорог и тротуаров в центральной части города — на улицах Калинина, Октябрьской и Пионерской.

В проверке приняли участие депутат Мособлдумы Сергей Керселян и руководитель фракции в городском Совете депутатов Ольга Волкова.

Реутов

В Реутове жителей призвали принять активное участие в голосовании за ремонт дорог, который будут проводить в следующем году.

Здесь провели несколько рейдов в рамках проекта «Безопасные дороги». Установили, что в Реутове капитального ремонта требует проезжая часть и тротуары на Юбилейном проспекте. Предлагают заменить плитку на асфальт для комфортного передвижения как пешком, так и на роликах или самокате.

Сергиев Посад

В Сергиевом Посаде начальник отдела дорожного хозяйства администрации округа Дмитрий Андрианов рассказал депутату Мособлдумы Александру Легкову об объемах дорожных работ и финансирования по всему округу.

В этом году будет отремонтировано 29 дорог, из которых 18 уже сделаны. До 31 августа ремонт полностью завершат.