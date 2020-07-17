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    17 июля 2020, 18:28

    Ремонт дорог Подмосковья за 10 дней проверили в большинстве округов

    Анастасия Аброськина , Оксана Кононенко

    В Подмосковье более двух тысяч муниципальных дорог отремонтируют за этот год. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов 6 июля поручил депутатам «Единой России» проконтролировать качество работ. За десять дней, по его словам, ремонт проверили в большинстве округов.
    Ремонт дорог Подмосковья за 10 дней проверили в большинстве округов | Изображение 1

    Всего же в регионе предстоит отремонтировать более двух тысяч километров дорог. Особенно активно работы выполняют в самых крупных округах.

    Одинцово

    Работы в Одинцове проверила первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина.

    Она проконтролировала ремонт на Ново-Спортивной улице. За 2020 год в округе приведут в порядок десять километров дорог общей площадью 81,6 тысячи квадратных метров.

    Отремонтируют и более пяти тысяч квадратных метров тротуара.

    Люберцы, Раменское и Жуковский

    Игорь Коханый проверил ход работ в Люберецком, Раменском и Жуковском округах.

    В Раменском некоторые участки приводят в порядок после обращения жителей через «Добродел». В Жуковском подрядчики планируют закончить основной объем до нового учебного года. Изначально дата была назначена на 25 сентября.

    Химки

    В Химках Александр Смирнов проверил ремонт на улицах Калинина, Кирова, Московской.

    Работы по укладке полотна выполнены, а все, что связано с техническим тротуаром и благоустройством, завершат к началу августа.

    На этот год в Химках запланировали ремонт девяти дорог общей площадью 92 986 квадратных метров.

    Ремонт дорог Подмосковья за 10 дней проверили в большинстве округов | Изображение 2

    Павловский Посад

    В Павловском Посаде ремонт проконтролировала Линара Самединова. Она осмотрела дорогу на переулке Ефимова.

    Площадь ремонта — три тысячи квадратных метров. Он позволит дополнительно соединить улицу Сенную и микрорайон Филимоново.

    Балашиха

    Ремонт центральных дорог в Балашихе выполнили в прошлые годы. Сейчас здесь приводят в порядок участки, выбранные по итогам голосования жителей на портале «Добродел».

    Преимущественно они расположены в частном фонде городского округа. За ходом ремонта следит Тарас Ефимов.

    Наро-Фоминск

    Александр Баранов проинспектировал ход работ в Наро-Фоминске. Там идет ремонт на автодороге от улицы Володарского до улицы Найденова-Железова.

    Работы должны завершить до 6 августа. Всего администрация Наро-Фоминского округа запланировала на год ремонт 35 автомобильных дорог общего пользования местного значения. Уже завершены работы на 13 объектах. Все остальные выполнят в летний период.

    Ремонт дорог Подмосковья за 10 дней проверили в большинстве округов | Изображение 3

    Королев

    В Королеве проконтролировали ремонт дорог и тротуаров в центральной части города — на улицах Калинина, Октябрьской и Пионерской.

    В проверке приняли участие депутат Мособлдумы Сергей Керселян и руководитель фракции в городском Совете депутатов Ольга Волкова.

    Реутов

    В Реутове жителей призвали принять активное участие в голосовании за ремонт дорог, который будут проводить в следующем году.

    Здесь провели несколько рейдов в рамках проекта «Безопасные дороги». Установили, что в Реутове капитального ремонта требует проезжая часть и тротуары на Юбилейном проспекте. Предлагают заменить плитку на асфальт для комфортного передвижения как пешком, так и на роликах или самокате.

    Ремонт дорог Подмосковья за 10 дней проверили в большинстве округов | Изображение 4

    Сергиев Посад

    В Сергиевом Посаде начальник отдела дорожного хозяйства администрации округа Дмитрий Андрианов рассказал депутату Мособлдумы Александру Легкову об объемах дорожных работ и финансирования по всему округу.

    В этом году будет отремонтировано 29 дорог, из которых 18 уже сделаны. До 31 августа ремонт полностью завершат.