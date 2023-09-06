Подмосковье 06 сентября 2023, 17:12 Ремонт дорог по нацпроекту завершили в Чехове Минтранс Подмосковья

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Ремонт дорог по нацпроекту завершился в Чехове. Там обновили почти 25 километров покрытия на шести объектах.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, два участка привели в порядок по предложениям жителей на портале «Добродел». Это подъездные дороги к поселку Любучаны и деревне Коровино. Ремонт сделал удобнее и комфортнее проезд к социальным объектам и соседним СНТ.

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Также покрытие обновили на Старосимферопольском шоссе на участках от деревни Детково до въезда в деревню Чепелево, от деревни Плешкино до деревни Пешково, от села Дубна до деревни Булычево и от деревни Гришенки до деревни Сенино.

На участках обновили покрытие, укрепили обочины, а до конца ремонтного сезона нанесут новую разметку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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